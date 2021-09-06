Блогерша показала простой и действенный способ вывести пятна с матраса (Видео)

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии, которая часто делится в Instagram различными лайфхаками для уборки, представила новую хитрость и привлекла внимание пользователей сети.

Девушка решила продемонстрировать простой и действенный способ, чтобы избавиться от загрязнений на матрасе. Для этого блогерша, как и в прошлые разы, прибегла к помощи домашних средств.

Сначала австралийка смешивает в емкости четверть стакана трехпроцентной перекиси водорода и несколько капель жидкого мыла. Затем раствор распыляется над пятном, а через некоторое время посыпается содой. Ее необходимо тщательно втереть в загрязнение и оставить на 15 минут.

Когда матрас высохнет, его необходимо пропылесосить, чтобы удалить остатки вещества. Конечный результат удивил пользователей сети, которые отметили, что пятно исчезло, а сам матрас стал гораздо чище. Неудивительно, что многие хозяйки поблагодарили девушку за простой и действенный способ, а также подчеркнули, что сами испытают этот лайфхак в быту. -0-