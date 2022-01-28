Блогерша раскрыла простой способ проснуться со свежей укладкой

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Эшли часто делится в социальных сетях различными лайфхаками по уходу за волосами, но последний ролик в TikTok вызвал фурор среди пользователей.

Блогерша решила рассказать своим подписчикам о простом способе, который позволяет утром проснуться со свежей укладкой. При этом никаких дорогостоящих процедур не требуется. На помощь приходит всего лишь махровый носок.

Перед отходом ко сну Эшли аккуратно складывает свои пряди в махровый носок и закрепляет конструкцию резинкой для волос. Героиня материала заверила, что мягкая текстура носка предотвращает спутывание волос во время сна, поэтому они не пушатся на утро.

Наглядный результат девушка показала в ролике, который привлек внимание юзеров. Запись стала вирусной и собрала огромное число просмотров, а также тысячи комментариев. Кроме того, большинство девушек отметили, что обязательно воспользуются лайфхаком.-0-

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