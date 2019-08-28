Блогерша сделала снимок для Instagram за секунду до того, как сорвалась с шестого этажа

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная в интернете 23-летняя девушка из Мексики давно прославилась в Instagram своей страстью к опасным снимкам. Вот и новая ее работа не стала исключением, сообщает Daily Mail .

Алекса Терразас из Нуэво-Леона решила сделать одну позу из йоги прямо на перилах балкона многоэтажки. Снимок свисающей девушки поразил пользователей социальной сети, однако еще больше ужаса вызвало то, что эта фотография была сделана за несколько секунд до того, как блогерша сорвалась и упала с шестого этажа.

Она не держалась руками за перила и выглядела смело и дерзко, однако у гравитации были на это свои планы. Алекса Терразас упала на землю с 23 метров. Ее срочно доставили в больницу.

У девушки были раздроблены кости руки, ног, бедра и пробита голова. Врачи 11 часов буквально собирали Алексу по кусочкам и им это удалось. Непродолжительное время блогерша находилась в критическом состоянии, но теперь ее здоровье стабилизировалась. Медики говорят, что ей повезло, однако ходить девушка еще не сможет три года как минимум.

Фото из Instagram