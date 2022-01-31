Блогерша удивила сеть: одна деталь кардинально преобразила ее внешность (Видео)

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка несколько дней назад разместила в TikTok любопытный ролик, который привлек внимание юзеров.

Модель Наоми Тейлор показала свое кардинальное преображение, которое удивило сеть. При этом девушке не потребовалось значительных усилий.

В ролике Наоми демонстрирует свою яркую внешность, но в глаза сразу же бросается челка. В следующий миг становится понятно, что это накладные волосы. Блогерша снимает парик, и ее внешность изменяется до неузнаваемости. Это удивило пользователей, ведь одна деталь смогла кардинально преобразить модель, что и принесло видео огромное число просмотров.-0-

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