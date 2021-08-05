Блогерша, выглядящая на 20 лет, назвала свой настоящий возраст и удивила всех

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина прославилась в TikTok, а все благодаря своему внешнему виду.

Блогерша выглядит максимум на 20 лет, однако недавнее ее признание вызвало удивление у миллионов юзеров. Женщина сняла новое видео и призналась, что ей приятно, когда ее считают 20-летней молодежью, но на самом деле ей 43 года. Кроме этого, блогерша является счастливой мамой троих детей.

Видео стало вирусным и быстро собрало более 12 миллионов просмотров. Люди оказались удивлены таким развитием событий, а самые любопытные написали: "Умоляю, расскажи нам, как ты это сделала? Я тоже хочу в 43 выглядеть на 20!". Действительно, все бы не отказались от такого секрета. -0-