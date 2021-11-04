Боня показала детское фото и призналась, как ее обзывали в детстве! Не позавидуешь...

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Боня разместила в Instagram детское фото, которое привлекло внимание подписчиков.

Она сопроводила снимок откровенным признанием: Боня долгое время не принимала свою внешность. Девочка хотела быть как все, но выделялась, например, большими губами. За это ее дразнили "губошлепиком". Тут не позавидуешь...

Конечно, она переживала, но родители поддерживали ее всегда. Со временем Виктория стала себя принимать и ощущать свою красоту. Этот пост был полезен многим девушкам, которые написали в комментариях, что имеют такие же проблемы.-0-