Ботаники открыли в Канаде ранее неизвестный вид плотоядных растений

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили в лесах Канады ранее неизвестный вид плотоядных растений из рода ложных златоцветников, который избирательно приманивает и убивает своих жертв при помощи крайне липкого сока, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета штата Вашингтон (UW).

"Уникальная черта этого плотоядного растения заключается в том, что его ловушки находятся очень близко к соцветиям. Подобное соседство, на первый взгляд, должно мешать нормальному опылению цветов этого представителя флоры, но наши наблюдения показали, что ложный златоцветник умеет различать еду и друзей", - заявил научный сотрудник университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) Линь Цяньши.

Линь Цяньши и его коллеги обнаружили в лесах Британской Колумбии, одной из западных провинций Канады, ранее неизвестный вид плотоядных растений, Triantha occidentalis, для которых характерен крайне необычный метод добычи пищи. Оно относится к числу ложных златоцветников, травянистых растений, произрастающих в горных и северных лесах Северной Америки.

В прошлом никто не обращал на него особого внимания, однако во время одной из прогулок по лесу один из авторов открытия заметил, что соцветие Triantha occidentalis было окружено множеством волосков с прилипшими к ним мелкими насекомыми. Часть из них была окружена ярко-красными каплями, крайне липкими на ощупь.

Это наблюдение натолкнуло ученых на мысль о том, что данное растение может целенаправленно ловить насекомых и использовать их нутриенты для ускорения своего роста, а не просто защищать себя от атак вредителей. Руководствуясь этой идеей, биологи изучили геном Triantha occidentalis и обнаружили свидетельства того, что у этого растения отсутствовал один из генов, играющий ключевую роль в процессе фотосинтеза.

Этот же участок ДНК часто оказывается поврежденным у других плотоядных растений, что заставило исследователей проверить, может ли ложный златоцветник "переваривать" насекомых. Для этого ученые вырастили несколько сотен мушек-дрозофил, чье тело содержало в себе необычно много атомов "тяжелого" азота-15, и попытались скормить их нескольким кустам Triantha occidentalis.

Последующие наблюдения подтвердили, что данное растение действительно было плотоядным. Азот-15 постепенно начал накапливаться в его клетках после того, как биологи нанесли мушек на ловчие волоски Triantha occidentalis. По оценкам ученых, данное растение получает подобным образом около 60% азота, который содержится в его побегах и листьях.

Когда исследователи проанализировали химический состав красных капель, они обнаружили, что эта жидкость содержит в себе ферменты, способные растворять ткани тела насекомых. Подобное открытие удивило ученых, так как они не ожидали, что ловчие органы и соцветия Triantha occidentalis будут находиться так близко друг к другу, так как в таком случае в ловушку могут попадать и опылители ложных златоцветников.

Последующие наблюдения за поведением насекомых показали, что это не так - бабочки, пчелы и шмели никогда не попадали в охотничьи волоски растения, тогда как это часто происходило с более мелкими беспозвоночными. Как предполагают ученые, это связано с тем, что размеры липких капель подобраны эволюцией таким образом, что они могут обездвижить мелких насекомых, но не способны поймать более крупных жертв.

Как предполагают ученые, некоторые другие виды ложных златоцветников тоже могут быть плотоядными растениями. К их числу, в частности, может относиться вид Triantha glutinosa, произрастающий в горах на северо-востоке США. Последующие опыты и наблюдения, как надеются биологи, помогут им проверить эту гипотезу уже в ближайшее время.-0-