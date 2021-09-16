Бравые козел и петух отбили курицу у хищного ястреба (Видео)

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два обитателя фермы в Голландии смогли спасти свою "соседку", которую едва не утащил дикий ястреб. Момент атаки попал на видео.

Фермер на YouTube поделился кадрами с камер наблюдения, на которые попал интересный момент. В ролике видно, как курица спокойно проводит время в загоне, когда замечает опасность с воздуха. Прямой наводкой на птицу накинулся ястреб-тетеревятник.

Хищник уже собирался унести добычу, но в ситуацию вмешались бравый петух и козел. Сначала первый попытался отбить курицу, а после в драку ввязывается козел по кличке Бруин.

Совместными усилиями смелые жители фермы спасли курицу, которая сразу же поспешила спрятаться. Фермер, в свою очередь, порадовал животных лакомством, а кадры восхитили сеть и быстро стали вирусными. -0-