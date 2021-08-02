Бразильский спортсмен взял бронзу и решил повторить знаменитый мем - один в один! (Фото)

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец из Бразилии Бруно Фратус на Олимпийских играх выиграл бронзовую медаль в дистанции на 50 метров вольным стилем, однако прославился в сети своими дальнейшими действиями.

Во время награждения мужчина, специально или нет - неизвестно, решил повторить знаменитый мем из сети, где спортсмен отмечает третье место так, будто выиграл золото. Бразилец почти кадр в кадр повторил мем: поцеловал жену, попробовал медаль на зуб и очень радовался своему достижению.

Quando o meme vira realidade. pic.twitter.com/EzBHbh7CXw — Thiago Ourives (@ThiagoOurives) August 1, 2021

Конечно, такой момент не остался без внимания пользователей, которые уже успели соединить фотографии с Олимпиады и мем из сети. Неудивительно, что все в полном восторге, а случай набирает популярность в соцсетях по всему миру. -0-