Бриллиант в 101 карат был продан на аукционе Sotheby's за $12,3 млн

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе Sotheby's был продан бриллиант в 101 карат, ставший самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо купленным за криптовалюту, сообщает CNN со ссылкой на Sotheby's.

Драгоценный камень в форме груши был продан за $12,3 млн, после того как аукционист объявил, что принимает предложения в криптовалютах - биткоинах и эфириуме - в дополнение к традиционным формам оплаты. Sotheby's не раскрывает, какая из двух криптовалют была использована для покупки. Согласно пресс-релизу, бриллиант, получивший название "Ключ 10138", был передан "анонимному частному коллекционеру".

По данным Sotheby's, сам по себе удивительно редкий камень является вторым по величине бриллиантом грушевидной огранки, когда-либо появлявшимся на рынке. Он классифицируется как бриллиант цвета D, это наивысший показатель, присваиваемый белым бриллиантам, это означает, что он кажется бесцветным невооруженным глазом. Это один из 10 бриллиантов такого качества весом более 100 карат, которые когда-либо выставлялись на аукцион.

Ряд аукционных домов начал принимать криптовалюту при продаже дорогостоящих предметов. Ранее в этом году Sotheby's открыл продажу картины Бэнкси "Любовь витает в воздухе" с оплатой через биткоины и эфириум. Знаменитое произведение искусства, изображающее человека в маске, бросающего букет цветов, похожий на коктейль Молотова, в итоге было продано за $12,9 млн. В июне аукционный дом Christie's также объявил, что принимает биткоины и эфириум за безымянную работу Кита Харинга. Картина, на которой изображена фигура с компьютером вместо головы, была продана за $6 млн.-0-