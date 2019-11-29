Британец поделится джекпотом со всей деревней

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель английской деревни 42-летний Стив Томсон играл в лотерею последние 25 лет. Его комбинация цифр оказалась выигрышной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Он выиграл в лотерею 105 млн фунтов стерлингов (примерно $136 млн долларов). Мужчина долгое время не мог прийти в себя, но потом рассказал о выигрыше жене.

Счастливчик отметил, что намерен “быть щедрым, но разумным”. Он собирается поделиться деньгами с родной деревней, “сделав для нее все, что в его силах”.При этом мужчина, работающий строителем, отметил, что бросать работу не собирается и завершит все начатые проекты в срок.-0-