Британец получил штраф за превышение скорости звука (Фото)

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Саймон Купер из английского графства Глостершир опубликовал в сети занятный документ, внимание на который обратило издание The Sun.

Британец второго ноября получил письмо со штрафом, в котором говорилось о значительном превышении скорости. Все случилось 26 мая на одной из дорог в Великобритании. Согласно полученному документу, Саймон Купер разогнал свой автомобиль до 1377 километров в час, что больше скорости звука. К слову, максимальная скорость машины мужчины 209 км/ч.

Фото The Sun

В штрафе написано, что транспортное средство двигалось на участке дороги со скоростью 856 миль в час, однако Купер "не помнит, чтобы так гонял". Разумеется, он собирается обжаловать штраф. -0-