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18 ноября 2019, 11:26

Британец построил для своих дочерей "сказочный" дом, потратив лето и £5 тысяч - фото

Фото Daily Mail
Фото Daily Mail

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из города Грэйт Барфорд в Великобритании захотел удивить и порадовать двух своих маленьких дочерей. Ему в голову пришла интересная идея, сообщает Daily Mail.

Британец Ричард Торнтон планировал купить своим детям "сказочный" домик в стиле мультфильмов Disney. Он долго присматривался и выбирал что-то необычное, однако ничего его внимание так и не привлекло.

Поэтому мужчина решил действовать и самостоятельно возвел двухэтажный домик. Тем более, что его маленькие дочки Фиби и Альба уже ждали с нетерпением подарок.

Мужчина приступил к работам и за пару месяцев построил дом для игр. В основу интерьера здания легла история из сказки "Белоснежка и семь гномов". В "сказочном" жилище есть гостиная, маленькая кухня, а на втором этаже расположилась большая игровая комната, в которой есть масса разнообразных одеял и подушек.

Ричард Торнтон проработал над проектом 150 часов и результат стоил потраченных £5 тысяч. Теперь мужчина всерьез задумывается о том, чтобы вход в "сказочный" дом сделать платным, ведь он так понравился всем соседским детишкам. -0-

Фото Daily Mail

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