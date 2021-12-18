Британка во время прогулки нашла оружие шестнадцатого века

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лондона прогуливалась по пляжу, когда сделала удивительное открытия прямо в грязи. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка любит заниматься поиском кладов, но недавняя ее находка удивила многих. Женщина отправилась на местный пляж и гуляла у воды, когда ее взгляд привлек необычный блеск. Она подошла поближе и смогла обнаружить в грязи оружие шестнадцатого века.

Точнее, это была рукоять меча, которая пролежала в водах Темзы последние 300 лет. Необычная находка хорошо сохранилась, чем порадовала британку. Женщина намерена передать оружие экспертам Лондонского музея. Ученые уже ознакомились с фотографиями и подтвердили, что меч может датироваться XVI веком.-0-