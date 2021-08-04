Британская телеведущая сверкнула своей красотой в бикини и очаровала сеть

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская телеведущая Аманда Холден отправилась на отдых и продолжает делиться в Instagram соблазнительными кадрами.

На этот раз звезда телевидения примерила белое бикини и сверкнула своей красотой. Для этого Аманда Холден разместилась на носу яхты и заняла впечатлительную позу. Фолловеры оценили стройную фигуру 50-летней британской телеведущей и оказались очарованы ею.

Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал огромное число восхищенных комментариев, а также пользователи поспешили оставить под постом в Instagram десятки тысяч лайков. -0-