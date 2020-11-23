Британскую ведущую раскритиковали за соблазнительный наряд Санта-Клауса

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая из Великобритании Аманда Холден опубликовала в Instagram новый пост, а в ответ получила шквал критики.

49-летняя женщина представила своим многочисленным фолловерам результат предпраздничной фотосессии. На снимке Аманда Холден запечатлена в соблазнительном наряде Санта-Клауса: мини-платье с меховой отделкой и капюшоном, а также широким декольте. Дополнила образ телеведущая черным ремнем с золотистой пряжкой и чулками.

Многие пользователи оказались в восторге от образа телеведущей, однако не всем наряд Аманды Холден пришелся по вкусу. Юзеры раскритиковали женщину за слишком соблазнительный образ для своих лет, а также обвинили ее в "жажде внимания" и "хвастовстве пластикой". Впрочем, это не помешало посту собрать десятки тысяч лайков. -0-