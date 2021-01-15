Бритни Спирс порадовала фолловеров нежным снимком со своим возлюбленным

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram новый кадр со своим возлюбленным.

На снимке запечатлена 39-летняя артистка и ее избранник по имени Сэм Асгари. Бритни Спирс и мужчина удобно расположились на пляже лицом друг к другу, не забыв про защитные маски. Кроме этого, возлюбленный предпочел классический стиль одежды, а вот Бритни Спирс примерила бикини и обнажила свою стройную фигуру. На фоне океан, а солнечная погода и тени создают потрясающую атмосферу снимка.

Фолловеры не прошли мимо нежного фото и завалили комментарии множеством комплиментов. Также люди оставили под записью около 500 тысяч лайков. -0-