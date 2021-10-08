Брокколи? Бананы? Хозяйка всегда знает, что хочет ее собака - забавное видео!

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Великобритании поделилась интересными кадрами, главным героем которых стал ее пес. Видео разместили на YouTube.

Хозяйка решила провести эксперимент, чтобы узнать предпочтения своего питомца. Для этого она подловила своего золотистого ретривера, который мирно смотрел в окно. Сначала женщина спрашивает его, будет ли тот брокколи или бананы. Позже предлагает еще несколько вариантов вкусняшек, но реагирует песик только на одно.

Каждое упоминание "здоровой" пищи проходит мимо питомца, но как только говорят про курицу, то собака сразу же меняется в лице и с интересом поворачивает голову к хозяйке. Теперь женщина всегда знает, что хочет ее собака. Этот момент оказался настолько забавным, что прославил четвероногого на просторах сети, ведь видео уже посмотрели внушительное число раз. -0-