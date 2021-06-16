Был бы у меня такой кот: питомец помогает рыбаку ловить рыбу - можно даже без удочки!

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube опубликовали интересные кадры, которые вызвали зависть у многих рыбаков.

Мужчина отправился порыбачить на местную реку, когда за ним увязались несколько котов. Рыбак только подошел к воде и начал прикармливать место, а вот пушистики уже во всю начали помогать ему.

Автор видео бросает в водоем приманку, а коты без удочки уже вытягивают рыбу одну за одной. Сначала четвероногие рыболовы сами наелись, а после начали помогать мужчине. Пользователи были впечатлены роликом, написав в комментариях знаменитую фразу: "Был бы у меня такой кот". -0-