Бывшая Тимати показала новый наряд, который превратил ее в Ким Кардашьян

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-девушка знаменитого рэпера Тимати Анастасия Решетова разместила в Instagram новый пост и привлекла внимание поклонников.

Фотомодель представила несколько кадров, сделанных в полный рост, однако у подписчиков возник вопрос. Анастасия Решетова вышла в свет в широких голубых джинсах, укороченной меховой толстовке и прозрачной обуви. Образ получился восхитительным, однако мало кто смог узнать бывшую девушку Тимати на фото.

Многие юзеры отметили, что наряд знаменитости превратил ее почти в точную копию Ким Кардашьян. Фолловеры Анастасии Решетовой поспешили указать ей на это в комментариях, однако большинство отзывов были положительными. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-