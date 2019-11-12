"Cамого хорошего мальчика" по версии People's Choice Awards выбрали в США

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США прошел конкурс People's Choice Awards. В рамках этого события люди выбрали лучших музыкантов и актеров, сообщает пресс-служба конкурса.

Однако одна награда выделяется от всех прочих. На церемонии выбрали "лучшего питомца по версии People's Choice Awards".

В этом году победителем стал милый мопс Даг из города Нешвилл, который располагается в американском штате Теннесси. По словам организаторов конкурса, мало что будет так же мило выглядеть, как пес на вручении.

К слову, пес очень популярен в сети. На его Instagram подписаны почти 4 миллиона человек, а сам Даг принимал участие в съемках клипа для Кэти Перри, DNCE и Fall Out Boy. -0-