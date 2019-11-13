Чайник пылился на полке, а потом его продали за миллион фунтов

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел на одном из аукционов в Великобритании. Фарфоровый чайник, который долгое время покрывался пылью на полке, продали с молотка более чем за миллион фунтов, сообщает Daily Mail .

Оказывается, хозяин дома в графстве Дорсет даже не подозревал, что в его шкафу хранится предмет старины. В один из вечеров к мужчине в гости пришел эксперт Ли Янг, внимание которого привлек предмет кухонной утвари.

Фото Daily Mail

После осмотра он сделал заключение: фарфоровый чайник был сделан примерно в 1735-1796 году в Китае. Как раз в это время там правил император Цяньлун. На крышке обнаружили изображения персика, что в Поднебесной считается символом бессмертия.

Хозяин дома решил продать чайник с молотка. Сначала цена предмета была несколько тысяч фунтов, но в последний момент мужчина по телефону совершил сделку и приобрел историческую реликвию за 800 тысяч фунтов. С учетом комиссии аукционного дома сумма за чайник превысила 1 040 000 фунтов стерлингов. -0-