Человек спас дикого оленя из цепкой хватки питона - видео

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетитель зоопарка в тайском регионе Си-Рача смог спасти детеныша оленя от питона, передает AsiaOne.
Мужчина ехал по открытому зоопарку, когда перед ним на дороге оказался олень и питон. Змея уже во всю пыталась проглотить животное, обвив его всем телом.
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว pic.twitter.com/btHDDlDkXh— Visit Arsaithamkul (@papakrab) May 30, 2020
Человек решил не бросать животное в беде и отправился на выручку. Он нашел палку и несколько раз ударил змею. Она была удивлена такой наглостью и быстро скрылась в лесу. Освобожденный олень тоже решил не терять времени и бросился в заросли.
Мнение пользователей сети о ролике разделились. Одни отметили, что поедание животными других животных - это естественное состояние природы, однако другие отметили, что спасение жизни - это достойный поступок, чтобы переступить через правила.-0-