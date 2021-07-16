Чем запомнится 74-й Каннский кинофестиваль: эффектный образ Беллы Хадид, провал Шона Пенна, кража драгоценностей и не только

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции светская жизнь вернулась к докоронавирусным временам: с полными залами прошла Неделя высокой моды в Париже, а 6 июля после двухлетней паузы на французском Лазурном берегу стартовал и главный кинофорум мира - 74-й Каннский кинофестиваль. Подходят к концу две недели кинопоказов, красных ковровых дорожек, ажиотажных фотоколлов, острых пресс-конференций, званых ужинов и зажигательных вечеринок… Чем же удивил 74-й Каннский кинофестиваль? Пришло время подводить итоги.

Первой неожиданностью стала дата проведения кинофестиваля. Начиная с первого Каннского кинопоказа в 1946 году, кинофестиваль традиционно проходил в конце мая. Однако пандемия внесла свои коррективы. Президент кинофестиваля Пьер Лескюр на церемонии открытия отметил важность проведения на Лазурном берегу этого первого столь крупного культурного события во Франции в очном формате с момента наступления чрезвычайной санитарной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. О важности соблюдения санитарного протокола напоминал и мэр Канн Давид Лиснар. Во Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазет, основную площадку фестиваля, на просмотр фильмов пускали только с ПЦР-тестами, из-за чего кинокритикам и зрителям приходилось регулярно сдавать биоматериал.

Еще одним неприятным последствием пандемии стало вынужденное отсутствие французской актрисы Леи Сейду, которая собиралась представить сразу четыре картины со своим участием, но получила положительный результат на ковид-тест.

Вторым, но уже приятным сюрпризом стала более чем насыщенная программа кинофорума. Готовясь к фестивалю, организаторы просмотрели в общей сложности 2,8 тыс. кинолент. Для его различных программ были отобраны шесть десятков картин, в том числе 24 на основной конкурс. Некоторые киноленты должны были быть представлены публике еще в прошлом году, но поскольку фестиваль был отменен, часть фильмов "переехала". Отмена фестиваля 2020 года стала серьезным испытанием для участников, которые были поставлены перед выбором: либо ждать еще год и не выходить в прокат, ведь на Каннском кинофоруме показывают только премьеры, либо идти к широкому зрителю. Картины, создатели которых выбрали второй вариант, демонстрировались в прокате с маркировкой участника конкурсной программы фестиваля. Фильмы же, создатели которых решили дождаться фестиваля 2021 года, соперничали с несравнимо большим количеством участников.

Открыл 74-й Каннский кинофестиваль мюзикл "Аннет" французского кинорежиссера Леоса Каракса. Согласно общественным опросам, самыми ожидаемыми киноновинками 74-го Каннского кинопроката стали "День флага" Шона Пенна, "Все прошло хорошо" Франсуа Озона, "Непорочная дева" Пола Верховена, "История моей жены" Ильдико Эньедо и "Остров Бергмана" Миа Хансен-Леве.

Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" этого года - работы итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа", лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Непорочная дева", авторская картина японца Рюсаке Хамагучи "Ты можешь водить мою машину". Интрига будет раскрыта 17 июля на церемонии вручения награды.

Приятным сюрпризом 74-го Каннского кинофестиваля стал успех российского кинематографа. В основном конкурсе представлен новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". К слову, киноленту уже купили для проката 15 стран. В Канне с успехом демонстрировались две его предыдущие картины - "Ученик" и "Лето". В главном состязании участвует также лента "Купе номер шесть", поставленная финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ. Помимо большого конкурса, российские ленты вошли в программу авторского кино "Особый взгляд". Это фильмы "Дело" Алексея Германа-младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. В конкурс молодых мастеров включен проект "Белой дороги!" Эллы Манжеевой, а в программу Cannes XR - анимационный сериал Георгия Молодцова "Под подушкой" в VR-формате. Советский художественный фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние" (1984) вошел в цикл "Классика Канна". Во внеконкурсном показе участвует анимационный фильм "Где Анна Франк?". Его продюсером выступил российский кинематографист Александр Роднянский.

Не столько приятной, сколь резонансной неожиданностью стал провал американского актера и режиссера Шона Пенна, представившего свой очередной фильм "День флага". История об отце-фальшивомонетчике, который ворует из соображений заботы о дочери, мало впечатлила зрителей и критиков. Картина, как и предыдущая работа Пенна "Последнее лицо", оказалась в числе главных провалов этого года. Не спасло ленту даже участие в ней дочери Шона Дилан Пенн.

Не обошлось в Каннах и без скандала. Британской актрисе Джоди Тернер-Смит, представившей на киносмотре свою картину "После Янга", фестиваль омрачила кража ее драгоценностей. Неизвестные злоумышленники проникли в гостиничный номер звезды и покинули его не с пустыми руками: Тернер-Смит лишилась нескольких тысяч долларов наличными и дорогих украшений. По словам актрисы, самой болезненной утратой стало обручальное кольцо ее матери, которое она всегда возила с собой.

Традиционно внимание общественности привлекают частные приемы и вечеринки. В этом году в Каннах состоялось сразу два закрытых мероприятия. Сперва прошла двадцатая церемония Trophee Chopard 2021, на которой американская актриса Джессика Честейн вручила награды молодым и многообещающим актерам Джесси Бакли и Кингсли Бен-Адиру. Также состоялся ежегодный гала-ужин The Kering Women in Motion Awards, устраиваемый Сальмой Хайек вместе с ее супругом Франсуа Анри-Пино. Целью мероприятия является поддержка женщин в индустрии.

Для звезд кинофестиваль - это не только возможность насладиться новыми фильмами, но и продемонстрировать наряды на красной дорожке. Это утверждение давно стало аксиомой Каннского кинофестиваля.

В список самых запоминающихся платьев не только Каннского кинофестиваля - 2021, но и в историю красных ковровых дорожек определенно войдет Белла Хадид в кутюрном творении Schiaparelli. На премьере фильма "Три этажа" супермодель затмила абсолютно всех. На ступенях Дворца фестивалей она появилась настолько величественной, будто только что выиграла главный трофей - в платье авторства талантливого художника-сюрреалиста Даниела Розберри. Этот образ был представлен всего неделей ранее на Недели высокой моды в Париже и, действительно, достоин громких и продолжительных оваций. Речь идет про черное классическое платье-футляр из плотной шерсти с декольте-гиперболой. Огромный вырез обнажает грудь модели, которую, в свою очередь, прикрывает фантазийное украшение - колье на массивной цепи, напоминающее бронхи, опущенные в золото. Это прямая цитата нашего времени: в пандемию легкие занимают все внимание и становятся на вес золота… Метафорично и провокационно!

Достоин внимания и экстравагантный образ модели Тины Кунаки. Для выхода в свет девушка выбрала сиреневое платье Valentino с капюшоном и красным бантом на талии и не прогадала - на какой-то момент все внимание репортеров было приковано только к ней.

Неоднозначным следует назвать наряд актрисы Тильды Суинтон на ужине модного дома Chanel, амбассадором которого она является. Актриса продемонстрировала образ total black. На ней было атласное платье длины макси с разрезом сзади и с прозрачными широкими рукавами из шифона. Наряд имел воротник из рюш, украшенный золотистыми бусинками. Свой аутфит Тильда дополнила черной "пиратской" повязкой на глазу. Неожиданно было увидеть Суинтон с таким необычным аксессуаром на светской тусовке.

Для церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля Марион Котийяр выбрала роскошный образ Chanel. Длинное бело-серебряное платье из коллекции осень/зима - 2020-2021 звезда фильма "Аннет" Леоса Каракса дополнила туфлями-лодочками и серьгами Dazzling из 18-каратного желтого золота с кварцем и бриллиантами. Французский журнал Vogue посвятил целую статью процессу создания наряда в мастерских модного дома.

Золотая статуэтка на кинофестивале - 26-летняя норвежская модель Фрида Аасен. Девушка появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в прозрачном, расшитом золотыми пайетками платье в пол Elie Saab из коллекции осень-зима 2021. Неизвестно, как держалось это творение дизайнера на хрупкой фигуре Фриды без бретелек, но, глядя на нее, можно убедиться, что золотой цвет идеально подходит блондинкам и отлично сочетается с красным цветом. Пожалуй, лучший выбор для такого мероприятия.

Если такие знаменитости, как Белла Хадид, вошли в анналы кутюрной истории события, то актрисе Шерон Стоун, модели Коко Роша и некоторым другим артисткам со стилистами повезло меньше.

Несмотря на нетленную красоту, 63-летнюю Шерон Стоун не внесли в список главных каннских модниц в этом году. Ее пышное небесно-голубое платье, усыпанное крупными разноцветными бутонами, показалось критикам неуместным. Актрису прозвали престарелой Золушкой, хотя некоторые сочли, что она в любом наряде выглядит роскошно.

Звезда фильма "Борат 2" Мария Бакалова озадачила экспертов странного кроя нарядом изумрудного цвета, состоящим из удлиненной блузы с баской и шорт, декорированных белыми молниями. Вместо туфель девушка выбрала белые кожаные сапоги с розовыми "молниями". Может, артистка торопилась и надела первое, что попалось под руку?

Всемирно известная модель и признанная икона стиля Коко Роша перестаралась с драматичностью. Ее наряд готической принцессы, надевшей все лучшее сразу, выглядел перегруженным: там и кровавого цвета платье, и сетка, и бриллианты, а в завершении - сложная конструкция из кос на голове. Овердрессинг, как говорят стилисты.

Актриса Ноэми Мерлан тоже выбрала весьма экстравагантный наряд - юбку и топ из ткани, напоминающей мятую фольгу, да еще и с оголенным животом и перекрещенными над ним массивными цепями. Образ выглядел странно и, мягко говоря, не подчеркнул хрупкую фигуру француженки. Зато блестела она ярче всех, однозначно.

Из российских знаменитостей традиционно выделилась писательница Лена Ленина. У нее есть привычка - ежегодно впечатлять гостей кинофестиваля. В этот раз она с ног до головы сияла золотом, наряды украшали мерцающие "улитки" и нечто, напоминающее растянутый шланг. А волосы были уложены так высоко, что звезда еле уместилась в авто.

Закрытие 74-го Каннского фестиваля состоится вечером 17 июля. На церемонии будут объявлены обладатели "Золотой пальмовой ветви" и других главных призов кинофорума, которых выберет жюри под председательством американского режиссера, сценариста и актера Спайка Ли. Впрочем, один лауреат уже известен - "Золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф" получит американская актриса и режиссер Джоди Фостер.-0-