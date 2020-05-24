Через 108 лет после затопления с "Титаника"достанут беспроводной телеграф

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный судья Вирджинии утвердил экспедицию к "Титанику". Получено также разрешение вскрыть корабль. Цель этого решения - достать беспроводной телеграф Marconi, уникальный экспонат, с которого экипаж посылал сигналы бедствия в день катастрофы, пишет The Washington Post.
Дело в том, что телеграф, который решили достать специалисты, обладает большой ценностью.
Суд Вирджинии посчитал экспедицию "уникальной возможностью восстановить артефакт, который внесет свой вклад в наследство, оставленное неизгладимой потерей "Титаника". Специалисты предполагают, что, если телеграф сохранился, то его можно будет восстановить.
Специалисты считают, что корабль быстро разрушается, и потолок каюты, в которой остался аппарат Маркони, может прогнить.
Летом к "Титанику" планируют направить подводных роботов, которые извлекут телеграф с корабля.-0-