ЧМ по футболу, Киркоров и "Холостяк": "Яндекс" составил топ-10 популярных у белорусов тем

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Яндекс" обнародовал перечень самых популярных для белорусов тем уходящего года. В него вошли события, люди и вещи, на которые пришлось больше всего поисковых запросов в период с 1 января по 19 ноября 2018-го, сообщает БЕЛТА.

Самым востребованным событием в поисковике стал чемпионат мира по футболу. Активно болели белорусы и за атлетов на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Не оставила равнодушными наших соотечественников трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В топ событий попали также бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, нападение на колледж в Керчи, изменение базовой величины, президентские выборы и повышение пенсионного возраста в России, лунное затмение 27 июля, введение единой платы за пользование учебниками.

Хабиб Нурмагомедов, Гоген Солнцев и Диего Марадона - в тройке популярных людей 2018 года. Далее в списке - российский футболист Артем Дзюба; певец Alekseev; фигуристка Алина Загитова; певец Александр Серов; российский футбольный вратарь Игорь Акинфеев; хорватский футболист Лука Модрич и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

В белорусском плейлисте года оказались Филипп Киркоров ( "Цвет настроения синий"), Kazka ( "Плакала"), Тима Белорусских ( "Мокрые кроссы"), Егор Крид и Филипп Киркоров ("Цвет настроения черный"), Вадим Галыгин и "Ленинград" ("8 Сакавіка"), MATRANG ("Медуза"), CYGO (Panda E), Артур Пирожков ("Чика"), Филипп Киркоров и Николай Басков (Ibiza), а также LOBODA (SuperSTAR).

Чаще всего в интернете белорусов интересовали фильмы "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул 2", "Движение вверх", "Веном", "Черная Пантера", "Монстры на каникулах 3: Море зовет", "Я худею", "Мир юрского периода 2", "Тренер" и "Тихоокеанский рубеж 2". Среди наиболее востребованных сериалов - "Мажор", "Полицейский с Рублевки", "Домашний арест", "Молодежка", "Гранд", "Ивановы-Ивановы", "Остров", "Кровавая барыня", "Улица" и "Деффчонки".

В числе самых популярных телешоу - "Холостяк", "Замуж за Бузову", "Битва экстрасенсов", "Песни", "Танцы", "Пацанки", "Экстрасенсы. Битва сильнейших", "ДНК", Comedy Club, "Голос. Дети".

Геймеры предпочитали "Far Cry 5", "Fortnite", "Kingdom Come: Deliverance", "Sea of Thieves", "Detroit: Become Human", "Shadow of the Tomb Raider", "Fallout 76", "God of War", "Jurassic World Evolution" и "Assassin's Creed Odyssey".

Подобный список аналитики "Яндекс" составляют ежегодно.-0-