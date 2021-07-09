"Что, если?" от Marvel - вышел первый полноценный трейлер мультсериала

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Marvel официально представила первые кадры из грядущего мультсериала.

Двухминутный ролик анимационного сериала "Что, если?" показывает зрителю другой взгляд на классических супергероев. По всей видимости, в мультсериале пойдет речь об альтернативных вселенных Marvel, а заставка намекает на будущего антагониста.

Будет интересно взглянуть на другие версии популярных героев. Премьера мультсериала "Что, если?" от Marvel состоится на сервисе Disney+ 11 августа. Больше новостей из мира кино и обзоров на новинки ищите на сайте tv.belta.by. -0-