Что это? Посмотрите, как козлята реагируют на первый снег - видео

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные и милые кадры удалось запечатлеть на ферме в Канаде.

Молодой человек хотел записать на видео игры маленьких козлят, однако в этот момент пошел снег. Для совсем молодых животных это оказалось полной неожиданностью. Обитатели фермы принялись с интересом изучать белые точки в воздухе, а в глазах козлят читается немой вопрос: Что это?

Один из малышей не знал, как реагировать и принялся ловить ртом снежинки, встав на задние ноги. Для его брата, наоборот, первый снег стал угрозой, которую он попытался забодать. Пользователи сети умилились увиденным кадрам. Реакция козлят на первый снег развеселила многих. -0-