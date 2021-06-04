Что-то пошло не так: военные США должны были "зачистить" авиабазу, а попали на завод оливкового масла (Видео)

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай на военных учениях - это редкость и всегда приковывает внимание, однако 173-я воздушно-десантная бригада солдат США превзошла всех. Видео опубликовали в Twitter.
Военные в рамках учений Swift Response 21 должны были отработать "зачистку" захваченной авиабазы в болгарской деревне Чешнегирово. Солдаты со всей ответственностью подошли к делу и выполнили задачу, однако что-то пошло не так.
US special forces mistakenly storm a factory producing machinery for olive oil during #NATO drills in #Bulgaria. The owner has filed a law suit pic.twitter.com/3NRM558Q7g— Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) May 30, 2021
Как оказалось, военнослужащие перепутали здания и ворвались в полном обмундировании на фабрику, где производилось оборудование для обработки оливкового масла. Рабочие, которые находились в здании, мягко говоря, были слегка шокированы таким развитием событий. Случайный штурм попал на камеры видеонаблюдения, кадры с которых повеселили юзеров сети. Ролик посмотрели более 1,3 миллионов раз, а руководство начало расследование инцидента. -0-