Что ты тут забыл? Мужчина оказался в воде после тарана лодки китом (Видео)

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неподалеку от побережья ЮАР произошел интригующий случай с местным жителем и огромным китом. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

В начале апреля 51-летний Марино Гербаваз отправился со своей семьей на морскую прогулку. Люди прекрасно проводили время, однако в какой-то момент их отдыху помешал огромный водный обитатель.

Гигантский кит протаранил лодку с членами семьи, а удар был такой силы, что мужчина оказался в воде. Местные жители наблюдали за дельфинами, а кит вынырнул из глубины и врезался в судно. Млекопитающее открыло рот и едва не проглотило мужчину, но он успел выбраться. По всей видимости, кит решил поинтересоваться, что же люди тут забыли? -0-