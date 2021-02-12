Чудеса перспективы и спальни знаменитостей: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

12 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Мир под водой, сюрреалистические фотографии, комнаты в особняках селебрити и рецепт вишневого пирога. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Сила перспективы

Фотограф Уго Суиссас, живущий в Лиссабоне (Португалия), создал собственный уникальный стиль, превращая обычные пейзажи в сюрреалистические картины, а предметы вроде ключей, фруктов и детских игрушек – в сказочный реквизит. У каждой его фотографии своя история и внутренняя идея. Они помогают увидеть обычный мир, к которому мы привыкли, совершенно в иной, необычной перспективе.

Как выглядят спальни знаменитостей?

Специалисты одного из дизайн-агентств проделали большую работу: сопоставили общедоступные сведения о недвижимости, которую приобрели знаменитости, а потом создали рендеры спален. Своим представлением о том, в каких условиях живут и отдыхают звезды, дизайнеры поделились с пользователями Сети.

Завораживающий подводный мир в объективе

Акулы, черепахи, морские котики, обломки корабля и рыбы с фантастическими плавниками отображены на снимках, признанных лучшими в различных номинациях на конкурсе "Подводный фотограф года" – 2021. В нашей подборке – победители и некоторые особенно красивые снимки.

В США продают распечатанный на 3D-принтере дом за $300 тысяч

Дом выставлен на продажу в Риверхеде, штат Нью-Йорк, за него просят около $300 тыс. Это первый распечатанный на 3D-принтере жилой дом, который получил так называемый сертификат заселения. Это значит, что такое строение можно продавать как жилье.

Вишневый пирог

Делимся простым рецептом десерта для идеального чаепития. В составе – ничего лишнего, только мука, масло, сахар и вишни.

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Фото из открытых источников