Чудесное спасение птицы из водной ловушки попало на видео

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Таиланда поделился впечатляющими кадрами из своей поездки по стране на YouTube.

Местный житель за рулем фуры двигался вдоль огромной реки. Он остановился на берегу по своим делам, однако в этот момент ему пришлось резко менять планы. Мужчина заметил птицу у самого края воды, которая билась в истерике и не могла выбраться из водного плена. Как оказалось, пернатый угодил в ловушку, запутавшись головой в пластиковом пакете.

Мужчина включил камеру, чтобы запечатлеть чудесное спасение птицы на видео, и отправился к водоему. Попавшего в ловушку пернатого спасли, а кадры впечатлили сеть, ведь за короткое время их посмотрели огромное число раз. -0-