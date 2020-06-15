"Чужих детей не бывает": кошка нянчится с цыплятами – видео

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хотя домашние кошки – хищники по природе, героиня этого видео проявила материнский инстинкт к птенцам.

В ролике на Youtube маленькие цыплята окружили кошку, которая лежит на диване. По всей видимости, птенцы приняли ее за маму. Животное, в свою очередь, не проявляет никакой агрессии, а наоборот: кошка обнимает птиц, и даже вылизывает.

Пользователей восхитило такое поведение животного: "Трогательно до слез! Вот это настоящая мать! Чужих детей для нее нет!", "Какая прелесть! Здорово! Одно наслаждение смотреть такое видео, кошка – супермама!", "Вот это да... Вот это природа…", "По сути цыплята - это любимое лакомство для котиков, а кошка с ними нянчится!".-0-