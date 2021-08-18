Чужой кот прославил парня в сети, когда начал проведывать человека каждый день (Видео)

Скриншот из видео
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек по имени Виктор живет в Петербурге и ведет TikTok.
Мужчина снимает квартиру в центре города и однажды к нему наведался интересный гость. Поздним вечером по карнизу дома в жилище парня забрался черно-белый кот. Человек и животное долго "притирались" друг к другу, но теперь стали приятелями. Оказалось, что гость - это соседский кот по кличке Баклажан.
Таким способом котик завел нового друга, а парень начал снимать приходы питомца на видео и прославился в сети. Позже к Виктору начали захаживать еще несколько животных, которых он с радостью угощает кормом. Удивительно, но ролик с необычным гостем уже посмотрели более 3,6 миллионов раз. -0-
Мужчина снимает квартиру в центре города и однажды к нему наведался интересный гость. Поздним вечером по карнизу дома в жилище парня забрался черно-белый кот. Человек и животное долго "притирались" друг к другу, но теперь стали приятелями. Оказалось, что гость - это соседский кот по кличке Баклажан.
Таким способом котик завел нового друга, а парень начал снимать приходы питомца на видео и прославился в сети. Позже к Виктору начали захаживать еще несколько животных, которых он с радостью угощает кормом. Удивительно, но ролик с необычным гостем уже посмотрели более 3,6 миллионов раз. -0-