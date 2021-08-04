Да, вот так! Реакция козла на почесывания рассмешила огромное число юзеров (Видео)

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились кадры с фермы в Ирландии, которые заставили смеяться до слез массу людей.

На видео попала реакция козла по кличке Бивис, когда его решил почесать хозяин. Мужчина подошел к животному и начал рукой чесать спину животного возле хвоста. Конечно, козлик сам не мог туда дотянуться, поэтому очень бурно отреагировал.

Не стоит говорить, что ему очень понравилось, ведь один его вид указывал на то, чтобы мужчина не останавливался. Казалось, что еще немного и местный обитатель фермы скажет: "Да, вот так!". Реакция козла оказалась бесподобной и рассмешила огромное число юзеров. -0-