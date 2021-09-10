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Калейдоскоп
10 сентября 2021, 16:50

Деми Мур порезвилась на яхте, а фотоотчет в бикини представила в Instagram

Деми Мур. Фото из Instagram
Деми Мур. Фото из Instagram

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса и модель Деми Мур представила в Instagram новый пост и очаровала сеть.

Звезда отправилась на отдых, где вышла на яхте в море. Разумеется, знаменитость не упустила шанса весело провести время и позагорать в бикини. Для этого Деми Мур выбрала полосатый купальник, а после принялась резвиться на борту корабля. Именно в этот момент ее и запечатлели на фото.

Конечно, кадр не остался без внимания поклонников, которые восхитились красотой 58-летней Деми Мур и оставили огромное число лайков с хвалебными комментариями. -0-

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