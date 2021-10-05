Деми Мур с дочерьми сфотографировалась в купальниках и произвела фурор в Instagram

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Деми Мур представила несколько дней назад впечатляющий снимок, который привлек внимание многочисленных фолловеров.

Американская звезда кинематографа приняла участие в интересной фотосессии вместе со своими дочерьми. Кадр с Деми Мур получился впечатляющим, но еще больше восхищения вызвали дети знаменитости, которые, как и звездная мама, примерили белые купальники.

Стильная фотография Деми Мур с дочерьми произвела настоящий фурор в Instagram, ведь многие поклонники звезды не смогли сдержать восхищения и выразили свои эмоции в множестве хвалебных комментариев. Неудивительно, что пост собрал огромное число лайков. -0-