Дерзкий образ Надежды Бабкиной впечатлил пользователей Instagram

Надежда Бабкина. Фото из Instagram
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская артистка Надежда Бабкина поделилась в Instagram новым снимком и впечатлила поклонников.
Звезда предстала перед фолловерами в дерзком кожаном наряде и черных сапогах. Дополнила она образ светлыми украшениями.
Поклонники Надежды Бабкиной были приятно удивлены таким необычным внешним видом знаменитости. Многие тепло приняли свежий снимок, однако нашлись и те, кто посчитал, что звезда перебарщивает с фотошопом и пластикой.
Впрочем, пост за несколько часов собрал тысячи лайков и сотни комментариев. -0-