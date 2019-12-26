Дерзкий образ Надежды Бабкиной впечатлил пользователей Instagram

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская артистка Надежда Бабкина поделилась в Instagram новым снимком и впечатлила поклонников.

Звезда предстала перед фолловерами в дерзком кожаном наряде и черных сапогах. Дополнила она образ светлыми украшениями.

Поклонники Надежды Бабкиной были приятно удивлены таким необычным внешним видом знаменитости. Многие тепло приняли свежий снимок, однако нашлись и те, кто посчитал, что звезда перебарщивает с фотошопом и пластикой.

Впрочем, пост за несколько часов собрал тысячи лайков и сотни комментариев. -0-