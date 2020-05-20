Дерзко, загадочно, симпатично - Елена Степаненко в леопардовых лосинах удивила Instagram

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елена Степаненко поделилась в Instagram архивным снимком, главный акцент в котором сделан на леопардовых лосинах.

Сама Елена в подписи к фото подчеркнула, что задается вопросом, как она могла носить такую одежду. Может быть, тогда была такая мода, а может быть - просто игривое настроение. Но в целом Елена осталась довольна образом и нашла его очень даже симпатичным.

Фолловеры поддержали артистку, написали, что в то время у многих женщин этот предмет гардероба был. Они сделали Степаненко комлименты по поводу прекрасного внешнего вида.-0-