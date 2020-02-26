Дерзкое "нападение" панд на человека попало на видео

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный момент из Центра разведения и исследования больших панд в городе Чэнду в Китае попал на видео.

На первый взгляд простые мишки скооперировались и стали настоящей угрозой. Мужчина пытается с помощью шприца покормить двух "местных жителей" питательной сывороткой, однако у него ничего не выходит.

Сначала он пытается дать "лакомство" одной из панд, но не замечает, как на него со спины набрасывается другой медведь. Молодой человек легким движением руки закидывает животное на колени, но тот, как маленький ребенок, закрывает лапой рот, чтобы не есть.

В конченом итоге, у работника получается покормить "малышей". После он возвращается, чтобы подравнять газон, но две панды вновь совершают "нападение". Парень не знает как отцепиться от надоедливых мишек и спасается бегством.-0-