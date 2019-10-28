28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский режиссер Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф. Такая информация размещена в Twitter академии киноискусств, сообщает БЕЛТА.

Почетными наградами отмечены также американский актер Уэс Стьюди, итальянский режиссер, сценарист и драматург Лина Вертмюллер. Американская актриса Джина Дэвис получила награду им. Джина Хершолта, ее вручают за вклад в дело гуманизма.

Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Почетный "Оскар" присуждается людям, которые внесли выдающийся вклад в киноиндустрию.-0-