Девочка опробовала мамин автозагар и сразу же пожалела об этом

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцатилетняя Пейдж Уилкинсон вместе со своей семьей находится уже неделю дома из-за карантина. Занятия в школе отменены, а мама в вынужденном отпуске, поэтому дочка решила себя немного развлечь, сообщает Unilad.

Школьница нашла мамин автозагар и решила испытать его на себе. Все это она сделала в тайне от 31-летней Кимберли Харрисон, а потом отправилась показать ей результат.

Не стоит говорить о том, что мама была в шоке от внешнего вида своей 11-летней дочери. Благо, женщина успела включить камеру и записать результат бьютипроцедур на видео. После она поделилась роликом в соцсетях, который быстро стал вирусным.

Девочка впервые попробовала автозагар, но когда поняла, что все пошло не так, просто спросила у мамы: "Я хорошо выгляжу?". Женщина не смогла сдержать смеха и отправила девочку в душ, пока крем не впитался.

Пейдж не очень понравился такой приказ мамы, однако в будущем, посмотрев эти кадры, она хорошенько посмеется.-0-