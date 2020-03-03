Девочка попросила у дедушки металлоискатель и тут же нашла древний артефакт

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внучка кладоискатели из Великобритании смогла за несколько минут найти древний артефакт, которому несколько тысяч лет. Об это сообщает издание The Mirror.

Восьмилетняя Ава Брэй отправилась с дедушкой и одновременно членом Национального сообщества кладоискателей с металлодетекторами на пляж неподалеку от их дома в графстве Дорсет.

Девочка попросила у дедушки устройство, чтобы в первый раз попрактиковаться в поиске сокровищ прошлого. Каково же было удивление мужчины, когда малышка спустя несколько минут принесла ему топор. Дедушка осмотрел находку и определил, что орудие сделано из бронзы, а его возраст, как он позже выяснил, не менее трех тысяч лет.

Девочке очень повезло, ведь люди могут всю жизнь ходить с металлоискателем и так ничего не найти. Теперь внучка еще больше загорелась поиском древностей и просит дедушку взять ее на новую прогулку. -0-