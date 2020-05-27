Девушка эпично упала с тарзанки и заставила людей перестать верить в законы физики – видео

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Instagram появился ролик, который озадачил десятки тысяч пользователей сети.

Все происходящее запечатлела группа друзей из американского Техаса. На видео можно увидеть девушку, которая собралась прыгнуть вводу с тарзанки. Когда она летела в воду, то произошло нечто странное, что заставило людей перестать верить в законы физики.

Героиня ролика на какое-то время зависла в воздухе и совершила в таком положении кульбит. Многие не смогли найти объяснения и предположили, что девушка нарушила законы физики, стала жертвой сбоя в матрице или внезапно пролетела через портал.

Впрочем, после долгих размышлений, многие пришли к выводу, что с тарзанки свисала маленькая и незаметная веревка, которая зацепилась за бедро девушки. -0-