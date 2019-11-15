Девушка из Китая ослепла, сидя по ночам в телефоне

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница города Шэньчжэнь ослепла на один глаз, проведя всю ночь за игрой на своем смартфоне, сообщает Daily Mail .

Любовь к мобильным играм едва не лишила девушку зрения. Отмечается, что геймерша провела всю ночь, уткнувшись в телефон. Когда она проснулась на следующее утро, то тут же бросилась к гаджету, однако поняла, что ослепла на один глаз.

Девушка поспешила за помощью в местную больницу. Врачи провели обследование и выяснили, что у пациентки из-за перенапряжения лопнул сосуд в глазном яблоке, что привело к слепоте.

Медики провели операцию и освободили глаз от крови, которая скопилась там. Оперативное вмешательство специалистов позволило жительнице Китая вернуть зрение.

Врачи отметили, что девушка вовремя обратилась в больницу, поэтому обошлось без серьезных последствий. Однако ей посоветовали поменьше времени проводить за мобильными играми. -0-