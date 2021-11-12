Девушка из США больше похожа на инопланетянина, но разгадка проста

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая женщина из США по имени Макензи Стронг прославилась на просторах TikTok, а все благодаря своей уникальной внешности. Внимание на историю обратило издание Daily Mail.

Девушка больше похожа на инопланетянина, однако разгадка ее внешности очень проста. Еще в раннем детстве врачи диагностировали у Макензи альбинизм типа 1А, когда у человека наблюдается яркая депигментация кожи, глаз и волос. Впрочем, это было лишь небольшой частью того, что принесло американке популярность.

После публикации нескольких фото и видео в соцсетях, юзеры не могли отвести взгляд от глаз девушки с сиреневым оттенком. В 2019 году Стронг опубликовала несколько небольших роликов, которые вмиг набрали множество просмотров.

По словам девушки, которая больше похожа на инопланетянина, подписчики часто радуют ее комплиментами в комментариях под постами, однако некоторые присылают оскорбительные сообщения в директ. "Люди обвиняют меня во лжи по поводу альбинизма и слепоты. Но мне также пишут и альбиносы, которые заявляют, что я изменила их жизнь к лучшему. Это делает меня счастливой", - призналась она. Впрочем, девушка особо не обращает на это внимание, ведь на нее в соцсетях уже подписаны более 400 тысяч человек. -0-