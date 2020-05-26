Девушка из США нашла хобби и стала Илоном Маском

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американка Линдси Такер из Калифорнии несколько лет назад нашла необычное хобби, которое по плечу не каждому, сообщает Lad Bible.

Девушка, не по своей воле, стала секретарем Илона Маска, из-за чего их часто путают, однако дело далеко не во внешности. Оказалось, что 25-летней студентке достался старый мобильный номер Маска, из-за чего Линдси каждый день обрывают телефон.

Впервые это произошло еще в школе, и девушка даже не догадывалась, с кем ее путают. Линдси поделилась своей историей с мамой, которая была изрядно удивлена.

После этого американка смирилась и ей даже начало это нравиться. Она рассказал, что однажды африканский бизнесмен хотел заказать через ее номер тысячу грузовиков Tesla, а одна женщина пыталась договориться о полете в космос. Были и интересные моменты. Так, к примеру, один парень сделал прототип бионической руки и прислал фото, что впечатлило Линдси.

Девушка часто отвечает на звонки и сообщения, но иногда и игнорирует их. Впрочем, самый жаркий день - когда Илон Маск что-то натворит и СМИ говорят только о нем. В этот момент ее телефон просто раскаляется. К слову, историю Линдси прокомментировал основатель Tesla. "Ого, этот номер очень старый! Не думал, что он еще активен", - написал Илон Маск. -0-