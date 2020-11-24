Девушка месяцами оставляла пса с незнакомцем, просто ошибившись дверью

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавная ситуация приключилась с молодым человеком из США, который несколько месяцев присматривал за собакой незнакомой девушки. Об этом пишет Bored Panda.

Однажды работница бухгалтерской компании привела к себе на работу питомца по кличке Оттис. В спешке она забежала в помещение парня, оставила песика и сказала, что вернется за ним вечером. Молодой человек был слегка удивлен, но принялся работать вместе с четырехногим напарником.

Мужчина был не против такого соседства, а вот хозяйку спустя несколько месяцев ждал сюрприз. Как выяснилось, в спешке она перепутала двери и вместо "детского сада для животных", который располагается напротив кабинета парня, отдала питомца в другие руки.

Фото BoredPanda

На протяжении нескольких месяцев девушка так же приводила Отиса по три-четыре раза в неделю, а парень ухаживал за ним за дополнительную (хоть и чисто символическую) плату. Впрочем, молодой человек ответственно подошел к выполнению задания, а атмосфера на рабочем месте значительно улучшилась. -0-