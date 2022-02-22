Девушка на шесть лет отказалась от шампуня и показала результат. Все лучше, чем может показаться! (Видео)

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США пошла на серьезный эксперимент, который слегка затянулся. Кадры она разместила в TikTok.

Американка по имени Лаура разместила видео в соцсети, где рассказала, что более шести лет назад она отказалась от шампуня, кондиционера и средств для укладки волос. Кроме того, девушка отказалась от продуктов животного происхождения и начала питаться только растительной пищей.

Блогерша отмечает, что промывает волосы водой и расчесывает их расческой с широкими зубьями. После этого Эшли втирает масло в концы прядей, чтобы избежать сечения. Многие пользователи скептически отнеслись к подобным действиям и на девушку обрушилась волна хейта.

Однако, по словам Лауры, волосы стали выглядеть лучше и принялись расти гораздо быстрее. Девушка часто выкладывает в сеть новые видео со своей прической, которая привлекает внимание юзеров.-0-

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