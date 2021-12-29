Девушка нашла необычное место для свидания и удивила сеть

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек поделился на Reddit необычной историей, которая привлекла внимание пользователей.

В социальной сети парень рассказал о необычной идеи для свидания, которая возникла у его девушки. По мнению избранницы автора поста, подходящим местом для свидания является большой супермаркет.

Мужчина захотел узнать, что на этот счет думают юзеры, и тут мнения разделились. Одни посчитали, что поход в супермаркет никак не может быть романтичным и подходящим для свидания. Другие же уверены, что такое занятие можно считать свиданием, но только в том случае, если вы покупаете что-нибудь необычное. Также под свидание, по мнению пользователей сети, попадает и покупка продуктов для романтического вечера.-0-